08 ноября 2025 в 18:52

«Лесная поляна» — легкий и красивый салат на праздник и в будни

Салат «Лесная поляна» с опятами и курицей — пошаговый рецепт с фото Салат «Лесная поляна» с опятами и курицей — пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Лесная поляна» — это вкусное и красивое блюдо, которое украсит и семейный ужин, и праздничный стол. Его отличительной чертой является способ подачи: салат выкладывается слоями в перевернутой форме, а сверху украшается грибами. Превосходный вид и изумительный вкус гарантированы!

Ингредиенты

  • Опята маринованные — 300 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Картошка — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Твердый сыр — 150 г
  • Майонез — 200 г
  • Зелень (петрушка, укроп) — для декора
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления

  • Курицу нужно отварить в предварительно подсоленной воде до готовности (около 20 минут), после остужаем и нарезаем мелкими кубиками. Картошку и морковку отвариваем в кожуре, после чистим и натираем на крупной терке.
  • Яйца отвариваем вкрутую. После отправляем в ледяную воду, чистим и делим на белки и желтки. Белки нужно натереть на терке отдельно от желтков.
  • Маринованные огурчики нарезаем небольшими кубиками. Сыр нужно натереть на мелкой терке.
  • Глубокую миску или форму нужно застелить пищевой пленкой. Это облегчит переворачивание салата. На дно аккуратно выкладываем маринованные опята шляпками вниз. Это станет верхушкой салата после переворачивания. Опята смазываем легким слоем майонеза.
  • Первый слой: выложите мелко нарезанную зелень, распределяя по всей поверхности.
  • Второй слой: натертая морковь. Слегка утрамбовываем и смазываем майонезом.
  • Третий слой: куриное филе. Солим, перчим и наносим майонез.
  • Четвертый слой: маринованные огурчики.
  • Пятый слой: тертая картошка. Смазываем майонезом.
  • Шестой слой: натертые белки.
  • Седьмой слой: тертые желтки, смешанные с майонезом для однородной массы.
  • Каждый слой слегка притаптываем ложкой, чтобы салат держал форму.
  • Накрываем салат пленкой и ставим в холодильник на 3–4 часа, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.
  • После охлаждения аккуратно переверните миску на плоскую тарелку, снимите пленку.
  • Украшаем блюдо зеленью вокруг «поляны».

Советы по приготовлению

  • Для пикантности можно добавить слой обжаренного лука между картошкой и курицей.
  • Если опята крупные, лучше разрезать их пополам.
  • Салат лучше готовить за несколько часов до подачи, чтобы все слои хорошо пропитались.

Ранее мы поделились рецептом салата «Гранатовый браслет» с говядиной.

