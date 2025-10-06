Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:13

От эйфории до летального исхода: что такое грибные ретриты и чем они опасны

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В России набирают популярность грибные ретриты. Организаторы предлагают участникам попробовать мухоморы и другие вещества, вызывающие галлюцинации. Такие мероприятия проводят по всей стране: в Крыму, Карелии, на Кубани, в Тульской и Ленинградской областях, а также в Подмосковье. Насколько они опасны, сколько стоят — в материале NEWS.ru.

Что такое грибные ретриты

Грибные ретриты — якобы образовательные программы и мероприятия, в ходе которых участники употребляют растительные галлюциногены. Они стали активно распространяться по регионам России. Приглашениями принять участие в подобных мероприятиях заполнены сервисы объявлений и социальные сети.

Зачастую подобные ретриты преподносятся как мероприятия для тех, кто ищет путь к здоровью, росту в бизнесе, и готов пройти через процесс исцеления, а также самопознания. Обычно подобные «грибные программы» организуются на природе, в глухих природных местах и заброшенных деревнях.

Авторы ретритов утверждают, что действуют в рамках закона, однако далеко не всегда подобные эксперименты заканчиваются благополучно. В прошлом году житель Архангельской области приобрел путевку на мухоморный ретрит в Сочи, в ходе которого скончался. Организатором мероприятия был Захар Хижняков, не имеющий медицинского образования. Он снимал дом в элитном поселке Эдельвейс, нанимал массажисток и предлагал клиентам напиток из мухоморов.

Что делают люди во время грибных ретритов

Елена из Подмосковья (имя изменено. — NEWS.ru) была одной из участниц грибного ретрита. Девушка рассказала NEWS.ru, что в тот период находилась в состоянии депрессии из-за тяжелых событий в личной жизни.

«Наверное, поэтому я попробовала принять участие в такой истории. Мы собрались на природе. Организаторы предлагали попробовать мухоморы, заявив, что в дальнейшем нас ожидает просветление и избавление от многих проблем. Я испугалась, что отравлюсь и погибну, поэтому сбежала оттуда», — сообщила Елена.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По ее словам, организаторы ретрита отмечали, что это уникальная практика, которая позволяет решить многие проблемы в профессиональной сфере и в личной жизни.

За три ночи «просветления» надо было заплатить чуть более 20 тысяч рублей, рассказала собеседница NEWS.ru. Она подчеркнула, что зачастую участие в таких экспериментах обходится в разы дороже.

Что обещают организаторы грибных ретритов

Организатор одного из грибных ретритов, с которым связались корреспонденты NEWS.ru, рассказал, что речь идет о нестандартной практике, якобы позволяющей глубоко погрузиться в себя, расширить границы сознания и обрести новые перспективы восприятия мира.

По его словам, каждый человек проходит через этот опыт по-своему: «То, что вы будете переживать, в основном зависит от вашего внутреннего состояния и готовности к самопознанию».

Собеседник также подчеркнул, что к ретриту следует тщательно подготовиться как физически, так и психологически. По его словам, нужно предварительно пройти медицинское обследование.

В Сети можно найти множество сайтов и групп, которые рекламируют грибные ретриты. На одном из таких ресурсов, в частности, отмечается, что это якобы уникальная возможность для самопознания и трансформации.

Насколько опасны для здоровья грибные ретриты

Практика употребления ядовитых грибов, в частности мухоморов, с целью получения психоактивных эффектов является крайне опасной и потенциально смертельной, рассказала NEWS.ru врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Вероника Сысоева.

Мухомор в лесу Мухомор в лесу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Риск для здоровья не просто высокий, а критический. Первая причина — невозможность точного дозирования. Содержание психоактивных и токсичных веществ в мухоморах в разы варьируется в зависимости от места произрастания, времени сбора, размера гриба и даже погоды. Это игра в русскую рулетку», — отметила она.

По словам Сысоевой, вторая причина — непредсказуемость реакции.

«То количество грибов, которое у одного человека вызовет галлюцинации, у другого может привести к тяжелейшему отравлению с летальным исходом. У одного человека эффекты могут радикально отличаться при приеме грибов в разное время суток: от эйфории до острой интоксикации», — рассказала Сысоева.

Специфического противоядия против токсинов мухомора не существует, сообщила специалист.

«Практика употребления ядовитых грибов — прямой путь в реанимацию. Последствия могут быть необратимыми», — заключила доктор.

В красном мухоморе (Amanita muscaria) содержатся три психоактивных вещества: мускарин, иботеновая кислота и мусцимол, пояснил в разговоре с NEWS.ru эндокринолог, реабилитолог Рафаэль Касанов.

«Психоделический эффект мусцимола отличается от псилоцибиновых грибов, эффективность которых в лечении психических расстройств сейчас исследуется. Компания Psyched Wellness в 2020 выпустила на рынок США и Канады биодобавку из красного мухомора, однако до сих пор клинические исследования препарата не были опубликованы. В крупнейшем международном агрегаторе научных статей PubMed не так много статей о мусцимоле, опубликованных после 2000 года. В последней работе эффективность мусцимола была якобы доказана, однако все остальные данные — лишь разрекламированный личный опыт», — сообщил Касанов.

По его словам, в настоящее время отсутствуют клинические исследования, подтверждающие безопасность или эффективность микродозинга мухоморов.

Эффекты можно разделить на две группы — желанные, но крайне опасные для искателей трипа, а также прямые — токсические, рассказала Сысоева. По ее словам, расширение сознания — это симптомы тяжелейшего отравления, токсического поражения головного мозга.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Законны ли грибные ретриты

Пантерный и красный мухоморы не включены в перечень запрещенных препаратов и растений. По закону мухомор нельзя использовать только в пищевом производстве, пояснил NEWS.ru юрист Борис Павлов.

«Однако практики массового сбора людей для потребления грибов, так называемых мухоморных ретритов, порождают другую ответственность. Организация массового пребывания людей четко регламентируется, и за нарушения этого порядка есть ответственность, в первую очередь административная. Если при массовом употреблении мухоморов наступает угроза здоровью участников и тем более их смерть, вся процедура организации такой вечеринки приобретает другой окрас и квалификацию с точки зрения закона», — пояснил эксперт.

Адвокат Григорий Сарбаев пояснил NEWS.ru, что мы имеем дело с определенной сектой, которая вербует людей, отключает их от общения с родственниками и близкими.

«Очень часто такие структуры строятся на употреблении всевозможных психотропных веществ. С юридической точки зрения речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Очень важно, каким способом изготавливаются подобные отвары. Мы не знаем, что в них добавляют, помимо мухоморов», — сообщил адвокат.

По его мнению, необходимо блокировать всевозможные сайты и каналы, через которые люди попадают под влияние пресловутых шаманов.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью

