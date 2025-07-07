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07 июля 2025 в 20:00

Где искать грибы в Москве и Подмосковье: торопитесь, пока сезон в разгаре!

Где искать грибы в Москве и Подмосковье Где искать грибы в Москве и Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Июль 2025 года в Подмосковье выдался необычайно щедрым на грибы, и опытные «тихие охотники» спешат воспользоваться этим редким шансом. Аномально прохладный и влажный июнь, с резкими перепадами температуры, спровоцировал одновременный рост грибов всех сезонов. Как отмечают микологи, это явление наблюдается впервые за последние 10 лет: в лесах соседствуют весенние, летние и даже осенние виды, что создает уникальные условия для заготовок. Однако грибной бум продлится лишь до конца июля, после чего наступит длительный перерыв до конца августа.

Какие грибы нужно собирать в июле-2025

Белые грибы — главный трофей июля. В этом сезоне их особенно много в Дмитровском, Клинском и Ступинском районах, где они растут семейками по краям лесов. Но есть нюанс: из-за высокой влажности до 80% белых грибов поражены червями. Собирать стоит только плотные неповрежденные экземпляры, а дома сразу перерабатывать — сушить или замораживать. Проверенный способ: срезав гриб, сразу осмотрите срез ножки — темные точки или ходы сигнализируют о заражении.

Лисички — идеальный выбор для июльской заготовки. Они устойчивы к червивости, долго хранятся в холодильнике (до недели) и растут во влажных березняках и ельниках, особенно на востоке области — у Орехово-Зуево и Луховиц. Эти грибы не только вкусны, но и полезны: обладают антипаразитарными свойствами и богаты витаминами. Важно собирать их аккуратно, срезая ножку у основания, чтобы не повредить грибницу — тогда на том же месте через 2 недели появится новый урожай.

Подосиновики и летние опята — надежные компаньоны для корзины. Подосиновики ищут в тенистых березовых рощах, а опята — на пнях в смешанных лесах. Их можно мариновать, солить или жарить, но важно помнить: все пластинчатые грибы (кроме лисичек) нужно перерабатывать в день сбора. Особенно удачливы в этом сезоне грибники в Серпуховском направлении — там опята растут целыми колониями на старых дубовых валежниках.

Какие грибы нужно собирать в июле-2025 Какие грибы нужно собирать в июле-2025 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенности сбора грибов в Москве и ближнем Подмосковье

В столичных лесопарках (например, Лосиный остров, Битцевский парк) грибы тоже есть. Искать стоит в тенистых влажных зонах: у болот, озер или в густых ельниках. Например, лисички прячутся во мху, а подосиновики — в затемненных участках березовых массивов. В парке «Дубки» и на Воробьевых горах периодически находят молодые подберезовики, но специалисты предостерегают: грибы в черте города активно впитывают тяжелые металлы, поэтому собирать их можно не ближе 500 метров от дорог и промзон. Однако важно соблюдать осторожность: в Москве и области под охраной находятся 27 видов грибов, включая дубовик обыкновенный и каштановый гриб. За их сбор грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Секреты переработки и хранения грибов

Заморозка — оптимальный метод для подосиновиков и белых. Предварительно очищенные грибы нарежьте пластинами, проварите 10 минут в подсоленной воде (это нейтрализует ферменты), затем остудите и расфасуйте. Так они сохранят вкус до 8 месяцев. Для сушки белых грибов используйте духовку с приоткрытой дверцей при 60 °C — процесс займет 4–6 часов. Главное — не торопиться: если температура выше, грибы запариваются и теряют аромат. Засолка лисичек и опят холодным методом требует терпения: уложите слои грибов шляпками вниз, пересыпая солью (40 г на 1 кг), укропом и листьями хрена, затем поставьте под гнет в прохладное место. Через 20 дней деликатес готов.

Критически важное правило: грибы — скоропортящийся продукт. Если лисички можно не обрабатывать в течение 24 часов, остальные виды нужно чистить и готовить сразу по возвращении из леса. Откладывание провоцирует размножение бактерий и накопление токсинов. Особенно опасны в этом плане сыроежки и старые подосиновики — их мякоть окисляется на воздухе за считаные часы.

Особенности сбора грибов в Москве и ближнем Подмосковье Особенности сбора грибов в Москве и ближнем Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Июль-2025 — уникальное время для грибников. Спешите в леса Подмосковья, проверяйте каждый белый гриб на червивость и помните: даже в урожайный сезон природа нуждается в бережном отношении. Успейте заготовить дары этого лета — следующая волна накроет регион лишь в сентябре. Не забудьте взять компас или GPS-навигатор: в грибном азарте легко потеряться в подмосковных чащобах, а мобильная связь в глухих уголках области нестабильна. Удачной тихой охоты!

грибы
Москва
Подмосковье
лес
Оксана Головина
О. Головина
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