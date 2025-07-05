Этот том-кха-кай покоряет сливочной остринкой! А готовится суперпросто

Этот том-кха-кай покоряет сливочной остринкой! А готовится суперпросто

Том-кха-кай — знаменитый тайский суп с нежным куриным мясом в сливочно-кокосовом бульоне. Идеальный баланс остроты, кислинки и насыщенного вкуса. Готовится быстро, а результат впечатляет.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);

куриный бульон — 500 мл;

шампиньоны — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — 1 см корня;

сок лимона — 3 ст. ложки;

соевый соус — 2 ст. ложки;

зелень (петрушка/кинза) — для подачи.

Приготовление:

Курицу отварить в бульоне 10 минут, вынуть и нарезать. В бульон добавить нарезанные грибы и помидоры. Влить кокосовое молоко, добавить тертый имбирь и чеснок. Вернуть курицу в суп, прогреть 5 минут. Добавить лимонный сок и соевый соус. Посыпать зеленью перед подачей.

Ароматный, с приятной кислинкой — такой суп удивит вас своим вкусом!

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