Этот том-кха-кай покоряет сливочной остринкой! А готовится суперпросто

Том-кха-кай — знаменитый тайский суп с нежным куриным мясом в сливочно-кокосовом бульоне. Идеальный баланс остроты, кислинки и насыщенного вкуса. Готовится быстро, а результат впечатляет.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);
- куриный бульон — 500 мл;
- шампиньоны — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 1 см корня;
- сок лимона — 3 ст. ложки;
- соевый соус — 2 ст. ложки;
- зелень (петрушка/кинза) — для подачи.
Приготовление:
- Курицу отварить в бульоне 10 минут, вынуть и нарезать.
- В бульон добавить нарезанные грибы и помидоры.
- Влить кокосовое молоко, добавить тертый имбирь и чеснок.
- Вернуть курицу в суп, прогреть 5 минут.
- Добавить лимонный сок и соевый соус.
- Посыпать зеленью перед подачей.
Ароматный, с приятной кислинкой — такой суп удивит вас своим вкусом!
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