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05 июля 2025 в 13:34

Этот том-кха-кай покоряет сливочной остринкой! А готовится суперпросто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Том-кха-кай — знаменитый тайский суп с нежным куриным мясом в сливочно-кокосовом бульоне. Идеальный баланс остроты, кислинки и насыщенного вкуса. Готовится быстро, а результат впечатляет.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);
  • куриный бульон — 500 мл;
  • шампиньоны — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь — 1 см корня;
  • сок лимона — 3 ст. ложки;
  • соевый соус — 2 ст. ложки;
  • зелень (петрушка/кинза) — для подачи.

Приготовление:

  1. Курицу отварить в бульоне 10 минут, вынуть и нарезать.
  2. В бульон добавить нарезанные грибы и помидоры.
  3. Влить кокосовое молоко, добавить тертый имбирь и чеснок.
  4. Вернуть курицу в суп, прогреть 5 минут.
  5. Добавить лимонный сок и соевый соус.
  6. Посыпать зеленью перед подачей.

Ароматный, с приятной кислинкой — такой суп удивит вас своим вкусом!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
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Таиланд
курица
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