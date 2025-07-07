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07 июля 2025 в 06:30

Гнезда из индейки с грибами! Фишка в картошке фри — скорее готовим вкусноту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гнезда из индейки с грибами! Фишка в картошке фри — скорее готовим вкусноту! Это простой и полезный вариант сытного ужина, который легко и быстро приготовить даже в будний день. Сочетание нежного фарша с ароматными шампиньонами и свежими огурцами создает удивительно приятный вкус, а легкий сыр сверху придает аппетитную золотистую корочку, делая блюдо особенно привлекательным.

Ингредиенты

  • Фарш индейки (или куриный) — 400 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Огурцы — 100 г
  • Легкий сыр — 70 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Картофель — 300 г
  • Масло для жарки — 50 мл

Приготовление

  1. Лук и шампиньоны мелко нарезать и слегка обжарить до мягкости. Огурцы нарезать кубиками, смешать с фаршем, добавить лук с грибами, посолить и приправить по вкусу. Сформировать из полученной массы «гнезда» на противне.
  2. Запекать в духовке при 180 °C 20 минут. Пока запекается, потереть картошку на терке для моркови по корейски и обжарить в масле до хруста.
  3. Гнезда вытащить, посыпать тертым сыром и запекать еще 2–3 минуты до золотистой корочки. При подаче на каждое гнездо выложить картофельную соломку.

Подавайте гнезда горячими — вкусно, сытно и идеально для семейного ужина или дружеской встречи!

Ранее мы готовили макаронные гнезда с беконом и грибами! Вкуснющий обед за 15 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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