Гнезда из индейки с грибами! Фишка в картошке фри — скорее готовим вкусноту

Гнезда из индейки с грибами! Фишка в картошке фри — скорее готовим вкусноту

Гнезда из индейки с грибами! Фишка в картошке фри — скорее готовим вкусноту! Это простой и полезный вариант сытного ужина, который легко и быстро приготовить даже в будний день. Сочетание нежного фарша с ароматными шампиньонами и свежими огурцами создает удивительно приятный вкус, а легкий сыр сверху придает аппетитную золотистую корочку, делая блюдо особенно привлекательным.

Ингредиенты

Фарш индейки (или куриный) — 400 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Огурцы — 100 г

Легкий сыр — 70 г

Соль и специи — по вкусу

Картофель — 300 г

Масло для жарки — 50 мл

Приготовление

Лук и шампиньоны мелко нарезать и слегка обжарить до мягкости. Огурцы нарезать кубиками, смешать с фаршем, добавить лук с грибами, посолить и приправить по вкусу. Сформировать из полученной массы «гнезда» на противне. Запекать в духовке при 180 °C 20 минут. Пока запекается, потереть картошку на терке для моркови по корейски и обжарить в масле до хруста. Гнезда вытащить, посыпать тертым сыром и запекать еще 2–3 минуты до золотистой корочки. При подаче на каждое гнездо выложить картофельную соломку.

Подавайте гнезда горячими — вкусно, сытно и идеально для семейного ужина или дружеской встречи!

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