08 ноября 2025 в 11:32

В Европе назвали «главное условие» для использования российских активов

FT: для использования российских активов нужна постоянная структура

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основным условием для использования российских активов, заблокированных в ЕС, станет «их постоянная иммобилизация», сообщает Financial Times, ссылаясь на документ Еврокомиссии. Также потребуется разработать юридическую структуру, которая позволит замораживать средства на более длительный срок, чем текущие шестимесячные периоды.

ЕК подготовила документ, в котором рассматриваются последствия финансирования помощи Украине без использования российских замороженных активов в качестве репарационного кредита. В нем говорится, что если план по использованию части заблокированных средств в бельгийском депозитарии Euroclear для финансирования Киева в ближайшие два года не будет реализован, то страны — участницы ЕС должны либо согласиться на совместное заимствование, что увеличит нагрузку на их национальные бюджеты, либо предоставить Украине прямые гранты на сумму €140 млрд (1,3 трлн рублей).

Ранее издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

