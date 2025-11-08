Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 13:10

Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами

Полиция Гоа обезопасит туристов от домогательств усиленными патрулями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти индийского штата Гоа усиливают меры безопасности туристов в связи с участившимися случаями домогательств со стороны местного населения, сообщает издание «Турпром». Особое внимание уделяется ключевым курортным зонам и пляжу Арамболь, где недавно был зафиксирован инцидент с иностранками.

По распоряжению начальника полиции, патрулирование улиц будет усилено в дневное и ночное время, говорится в материале. Сотрудникам частных охранных служб рекомендовано воздерживаться от проявления агрессии и самостоятельного вмешательства в конфликтные ситуации.

Ранее гражданка России скончалась на территории Индии после заражения кишечной инфекцией. 63-летняя Татьяна из Москвы проживала с мужем в частном отеле штата Уттар-Прадеш, когда у нее внезапно возникли проблемы с дыхательной функцией, потребовавшие срочной госпитализации.

Кроме того, российские туристы на Мальдивах столкнулись с массовым заражением лихорадкой денге. По словам пострадавших, основными очагами распространения заболевания стали острова Укулас и Тинаду, где зафиксирована высокая концентрация комаров-переносчиков инфекции.

Индия
полиция
патрулирование
туристы
домогательства
