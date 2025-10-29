Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:29

Страшная инфекция стала причиной смерти туристки из Москвы в Индии

Туристка из Москвы скончалась в Индии от кишечной инфекции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянка скончалась в Индии после заражения кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал SHOT. 63-летняя Татьяна из Москвы находилась с супругом в гостевом доме в штате Уттар-Прадеш, когда у нее внезапно начались проблемы с дыханием, приведшие к экстренной госпитализации.

После резкого ухудшения самочувствия женщину направили в частную клинику, где ее состояние продолжало ухудшаться. Позднее пациентку перевели в другую больницу, но по прибытии она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после кишечной инфекции, от которой россиянка страдала в последние дни.

Ранее российский 55-летний турист погиб во время купания на пляже Инджекум в турецкой Аланье. Мужчина вошел в воду у своего отеля, но вскоре у него начались судороги. Причины инцидента неизвестны.

Кроме того, немецкий турист погиб на Корсике на глазах у членов своей семьи. 45-летний мужчина вместе с супругой и двумя детьми отправился купаться в реке во время шторма, когда внезапный подъем уровня воды унес его течением.

