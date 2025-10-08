Российский турист внезапно скончался в Аланье по таинственным причинам IHA: российский турист скончался на отдыхе в Аланье во время купания в море

Российский турист в возрасте 55 лет скончался в турецком курортном городе Аланья, сообщает агентство IHA. На данный момент причины происшествия на пляже в районе Инджекум не установлены.

Инцидент произошел во время купания россиянина в Средиземном море. Согласно информации СМИ, мужчина вошел в воду в районе пляжа, прилегающего к его отелю. Спустя непродолжительное время, у купальщика внезапно начались судороги.

Свидетелями происшествия стали местные жители, которые незамедлительно оказали помощь. Они вытащили туриста из воды и вызвали службу скорой медицинской помощи.

Несмотря на оперативно оказанную первую помощь и последующую госпитализацию, спасти жизнь российского туриста не удалось. После проведения необходимых медицинских процедур в больнице мужчина скончался. Тело погибшего было направлено в морг для установления точной причины смерти.

