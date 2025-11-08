Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября

ВСУ атаковали Саратов беспилотными летательными аппаратами, пострадали несколько мирных жителей, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Минобороны РФ информацию пока не комментировало. Подробности новых атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Два саратовца попали под удар БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Саратов беспилотными летательными аппаратами, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов двое местных жителей получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, при падении обломков БПЛА также пострадал многоквартирный жилой дом. В нескольких квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.

«Владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки», — заверил Бусаргин.

Замглавы белгородского района получила травмы из-за атаки ВСУ

Во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Посохово. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал Гладков.

По его словам, пострадавшая получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы. Ломонос доставили в Валуйскую ЦРБ и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что замглавы районной администрации проходит лечение амбулаторно.

ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Курской области

Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — отметил Хинштейн.

Губернатор подчеркнул, что атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего энергетические. По его словам, цель противника — вывести их из строя и нанести ущерб жителям региона.

Под Курском ВСУ атаковали несколько жилых домов

Над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате успешного перехвата в небе были уничтожены украинские БПЛА. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — сказано в публикации.

В Железнодорожном округе зарегистрированы повреждения частных жилых строений. В настоящее время проводится уточнение всей информации о произошедшем инциденте.

Воздушную тревогу объявили сразу в трех регионах России

В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба оперштаба и РСЧС регионов. Уточняется, что жителей попросили соблюдать осторожность. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Над Курском работает ПВО. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. На территории Волгоградской области и Рязанской также действует режим «Беспилотная опасность». Жителей просят сохранять спокойствие, избегать открытых участков и не приближаться к окнам», — сказано в публикации.

Волгоградская область отразила массированную атаку БПЛА

Силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что все воздушные цели были своевременно уничтожены в небе над регионом. Специализированные ремонтные службы в настоящий момент занимаются восстановлением электроснабжения в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов.

Ростовская область подверглась массированному налету БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал Слюсарь.

Сотрудники промпредприятия пострадали в Брянской области

В результате атаки ВСУ по предприятию в Брянской области пострадали три сотрудницы, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«ВСУ с помощью ударных БПЛА «Дартс» атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал Богомаз.

По словам губернатора, пострадавших женщин доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Он пожелал выздоровления сотрудницам предприятия и отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

