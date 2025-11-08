Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:27

В Госдуме поставили точку в споре о готовности РФ к переговорам по Украине

Депутат Колесник: Россия стремится завершить конфликт на Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия стремится завершить конфликт на Украине и открыта к переговорам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Москва готова к диалогу даже с недружественными государствами.

Россия неоднократно заявляла, что открыта к переговорам по Украине, в том числе с недружественными странами. Проводится обмен пленными. Президент говорил, что РФ стремится завершить конфликт на Украине, мы эти вопросы решаем, пока в локальном порядке. Слова [президента РФ Владимира] Путина не расходятся с делом. [Президент США Дональд] Трамп, видимо, не придерживается этого. Такое поведение Трампа вызывает только сожаление, — подытожил Колесник.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

При этом Трамп выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

