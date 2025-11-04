Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:52

Названы города, которые Россия может освободить до конца 2025 года

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Купянск и Красноармейск до конца года

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что до конца 2025 года ВС России могут освободить Купянск, Красноармейск (Покровск) и Мирноград (Димитров). По его мнению, также начнутся серьезные бои в районе Константиновки.

Линия фронта растянута. Такое ощущение, что до конца 2025 года завершится эпопея с Купянском, Красноармейском, Мирноградом, завяжутся серьезные бои в районе Константиновки, а также ожидаю успехов ВС России на Запорожском направлении, где наши выходят на Гуляй Поле, берут села, там идут бои, — считает Дандыкин.

Ранее в Харьковской области ликвидировали лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Вусатюка. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

До этого появилась информация, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепром ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.

