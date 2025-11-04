Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 20:02

«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада

Депутат Шеремет: Каллас случайно выдала планы Запада о захвате Украины

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о принятии Украины в ЕС к 2030 году является лишь «осенними фантазиями», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии NEWS.ru. По словам парламентария, она невольно выдала стратегию Запада о захвате страны.

Она, сама того не ведая, выдала нам дорожную карту по реализации далеко идущих захватнических планов коллективного Запада, направленных на экспансию данных государств, — подчеркнула депутат.

Шеремет объяснил, что речь идет о вмешательстве Запада во внутренние дела других стран и лишении их суверенитета. Подобные действия, утверждает он, ведут к развязыванию на их территориях полномасштабных боевых действий.

Поэтому Россия больше не питает иллюзий на то, что у западного политического руководства проявится здравомыслие и чувство самосохранения, и как говорится: если предупрежден — значит вооружен, — заключил Шеремет.

Ранее Каллас сообщила, что потенциальное вступление в Евросоюз новых членов, среди которых Албания, Молдавия, Украина и Черногория, может состояться уже к 2030 году. Она также назвала членство в объединении «важной гарантией безопасности» для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что страна готова начать переговоры с ЕС по трем основным направлениям. По его словам, отчет Еврокомиссии «подтверждает», что Киев движется к вступлению в объединение и может начать работу ряда кластеров. Речь идет о группах тем для переговоров — первые два касаются экономики и финансов, а еще один связан с внешней политикой и безопасностью.

Кая Каллас
Украина
Евросоюз
Госдума
Михаил Шеремет
Запад
Алина Модорова
А. Модорова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
