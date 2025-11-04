Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС Зеленский: Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС по трем кластерам

Украина достигла готовности к открытию трех ключевых переговорных кластеров на пути в Европейский союз, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он сослался на отчет Европейской комиссии, который якобы подтверждает уверенное движение государства к членству в ЕС и возможность начала работы по первым двум и шестому кластерам.

Отчет Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского союза подтверждает: Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть кластеры один, два и шесть, — написал Зеленский.

Ранее глава европейской дипломатии Кайя Каллас сообщила о возможном принятии в Евросоюз новых государств, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, до 2030 года. Она подчеркнула, что членство в сообществе представляет собой «гарантии безопасности» для Киева.

Кроме того, Еврокомиссия зафиксировала в своем годовом отчете систематическое применение пыток в украинских пенитенциарных учреждениях. Данный факт назвали серьезным несоответствием украинской тюремной системы стандартам Европейского союза.