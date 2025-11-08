«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним

Жена певца Влада Соколовского Ангелина написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что едва не развелась с супругом после рождения сына Дэвида. По словам девушки, семья столкнулась с кризисом, преодолеть который помогла лишь психотерапия.

После родов женщина сильно меняется — и тело, и психика, и желания. Я не умела экологично выражать свои чувства. Все копилось внутри, а поддержки не было. Мы отдалились, говорили на разных языках, — пояснила супруга Соколовского.

По словам девушки, именно супруг настоял на парной психотерапии. Она добавила, что сейчас в паре царит взаимопонимание и гармония.

Ранее Соколовский признался, что столкнулся с внутренним кризисом. Поклонникам он рассказал, что в погоне за популярностью в блогах и рекламой упустил самое важное — музыку.

До этого Соколовский похудел на 15 килограммов, набрал мышечную массу и показал результаты физического преображения. На опубликованных фотографиях 34-летний артист позирует с оголенным торсом и выраженным прессом.