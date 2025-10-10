Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:58

Влад Соколовский удивил фанатов рельефным прессом

Влад Соколовский похудел на 15 килограммов и показал обновленную фигуру

Влад Соколовский Влад Соколовский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Влад Соколовский похудел на 15 килограммов, набрал мышечную массу и показал результаты физического преображения в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованных фотографиях 34-летний артист позирует с оголенным торсом и выраженным прессом.

Почти пришел в форму! Итого изначально с 90 килограммов минус 15, потом плюс четыре килограмма массы, — написал артист в публикации.

Соколовский не впервые рассказывает о своих тренировках и экспериментах с телом: он также упоминал, что практикует многодневное голодание на воде — по три или семь дней подряд. По словам певца, такие периоды помогают ему улучшать рельеф мышц и чувствовать себя легче.

Ранее певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях провокационное фото, где продемонстрировала нижнее белье, приспустив штаны спортивного костюма. Исполнительница снялась без макияжа перед зеркалом в кедах на платформе.

До этого бывшая супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опубликовала снимок в белом бюстгальтере. Журналисты связали этот контент с недавним разводом пары, которая состояла в браке с 2017 года.

Влад Соколовский
фигура
спорт
похудение
