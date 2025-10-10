Влад Соколовский удивил фанатов рельефным прессом

Певец Влад Соколовский похудел на 15 килограммов, набрал мышечную массу и показал результаты физического преображения в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованных фотографиях 34-летний артист позирует с оголенным торсом и выраженным прессом.

Почти пришел в форму! Итого изначально с 90 килограммов минус 15, потом плюс четыре килограмма массы, — написал артист в публикации.

Соколовский не впервые рассказывает о своих тренировках и экспериментах с телом: он также упоминал, что практикует многодневное голодание на воде — по три или семь дней подряд. По словам певца, такие периоды помогают ему улучшать рельеф мышц и чувствовать себя легче.

