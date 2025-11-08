Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 13:15

«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери

Ида Галич расплакалась из-за трехмесячной дочери и грудного вскармливания

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярная ведущая и блогер Ида Галич заявила, что растрогалась до слез из-за трехмесячной дочери, которая вернулась к грудному вскармливанию после продолжительной командировки матери. В своем Telegram-канале звезда рассказала, что во время ее отсутствия девочка практически отказывалась от еды, а кормления проходили только в вечернее, ночное и раннее утреннее время. Блогер сцеживала молоко и пересылала его ребенку. После возвращения домой с мероприятия Галич прижала ребенка к себе, девочка сразу взяла грудь, это и вызвало эмоциональную реакцию у Галич.

Булочка заставила пустить слезу. <...> Соскучилась. Пишу это, а ребенок сопит довольный. Чудо, — написала Галич.

Ранее она рассказала, что ее муж Олег Ледвич не узнал их общую дочь, появившуюся на свет 28 июля. Знаменитость описала этот забавный случай, сопроводив рассказ скриншотом переписки с супругом. Галич разместила фотографию ребенка, которого перевозила в автомобиле, и с юмором прокомментировала ситуацию. Она отметила, что у мужчин существуют проблемы не только с периферическим зрением. Блогер добавила, что уже привыкла к тому, как ее муж не способен найти кетчуп в холодильнике.

Ида Галич
блогеры
грудное молоко
звезды
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.