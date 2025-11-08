«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери

Популярная ведущая и блогер Ида Галич заявила, что растрогалась до слез из-за трехмесячной дочери, которая вернулась к грудному вскармливанию после продолжительной командировки матери. В своем Telegram-канале звезда рассказала, что во время ее отсутствия девочка практически отказывалась от еды, а кормления проходили только в вечернее, ночное и раннее утреннее время. Блогер сцеживала молоко и пересылала его ребенку. После возвращения домой с мероприятия Галич прижала ребенка к себе, девочка сразу взяла грудь, это и вызвало эмоциональную реакцию у Галич.

Булочка заставила пустить слезу. <...> Соскучилась. Пишу это, а ребенок сопит довольный. Чудо, — написала Галич.

Ранее она рассказала, что ее муж Олег Ледвич не узнал их общую дочь, появившуюся на свет 28 июля. Знаменитость описала этот забавный случай, сопроводив рассказ скриншотом переписки с супругом. Галич разместила фотографию ребенка, которого перевозила в автомобиле, и с юмором прокомментировала ситуацию. Она отметила, что у мужчин существуют проблемы не только с периферическим зрением. Блогер добавила, что уже привыкла к тому, как ее муж не способен найти кетчуп в холодильнике.