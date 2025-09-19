Муж известной телеведущей не узнал собственную дочь Ида Галич сообщила, что ее муж не узнал их дочь на фото

Муж блогера и телеведущей Иды Галич Олег Ледвич не узнал их собственную дочь, которая родилась 28 июля. Знаменитость поделилась забавной ситуацией в Telegram-канале. Галич опубликовала скрин переписки с мужем и посмеялась над случившимся.

Это наша? — написал ей супруг.

В публикации ведущая прикрепила фото с ребенком, которого куда-то везет в машине. Галич в шутку отметила, что у мужчин проблемы не только с периферийным зрением. Блогер также призналась, что привыкла к тому, как супруг не может найти кетчуп в холодильнике, который стоит чуть правее. Завершилась переписка с мужем комментарием звезды «Ору».

Ранее Галич напомнила поклонникам, что тело женщины не возвращается к прежней форме сразу после родов. Блогер так прокомментировала замечание подписчицы, которая указала, что «животик еще остался».

В августе Галич поздравила родителей с 40-й годовщиной совместной жизни. Блогер призналась, что у нее на руке есть татуировка с датой их свадьбы. Знаменитость назвала родителей примером для подражания и символом вечной любви.