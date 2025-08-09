Ида Галич обратилась к родителям в важный день

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале опубликовала поздравительный пост, посвященный годовщине совместной жизни ее родителей. По словам знаменитости, они прожили вместе более 40 лет.

Галич рассказала, что у нее на руке есть татуировка с датой свадьбы родителей. По признанию звезды, их пара для нее — пример для подражания и символ вечной любви. При этом она добавила, что союз мамы и папы нельзя назвать спокойным.

Страсти в нашей семье, конечно, чисто итальянские. Люди, не привыкшие к такому, могут схватиться за голову! — написала она в посте.

Ранее Галич призналась, что принимает обезболивающие после родов. Она рассказала, что уже может передвигаться и даже выходила на улицу, но процесс восстановления после операции требует времени. Галич отметила, что окружена заботой близких и не может налюбоваться своим ребенком. По ее словам, на лишние килограммы она решила не обращать внимания.

Блогер сообщила о рождении дочери 30 июля. Девочка появилась на свет после экскурсии в музее-усадьбе, поэтому новоиспеченная мама называет ее аристократкой. По мнению матери, малышка выбрала идеальный день для рождения.