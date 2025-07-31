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31 июля 2025 в 09:50

«Я немного разваливаюсь»: Ида Галич вышла на связь после родов

Ида Галич призналась, что только приходит в себя после родов

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Ида Галич сообщила, что приходит в себя после недавних родов, сидя на обезболивающих. В Telegram-канале знаменитость поблагодарила подписчиков за поздравления и призналась, что немного разваливается.

Я только-только прихожу в себя. У нас период лактации и привыкания к абсолютно новым обстоятельствам жизни. Я немного разваливаюсь, — поделилась блогер.

По словам Галич, она уже хорошо передвигается и один раз даже выходила на улицу подышать свежим воздухом. Молодая мать отметила, что чувствует себя сносно и ей «грех жаловаться», поскольку восстановление после операции — «вещь не быстрая», но она в надежных руках.

Блогер уточнила, что окружена заботой и теплом родных людей и не может насмотреться на ребенка. Также Галич взвесилась, о чем рассказала подписчикам, и решила махнуть на это рукой.

Ранее блогер сообщила о рождении дочери, которая появилась на свет после экскурсии. Галич назвала ее аристократкой, поскольку схватки начались в музее-усадьбе. По мнению матери, малышка выбрала идеальный день для рождения.

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