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04 августа 2025 в 15:14

Ида Галич иронично ответила на критику фигуры после родов

Ида Галич напомнила, что после родов тело не возвращается к прежней форме

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогерша и телеведущая Ида Галич после опубликованного видео выписки из роддома, где она предстала в свободном костюме, напомнила подписчикам в своем Telegram-канале, что тело женщины не возвращается к прежней форме сразу после родов. Так она ответила на комментарий поклонницы, указавшей, что «животик еще остался».

Я думала, это пресс в зеркале отражается на шестой день после родов! Ничего не меняется. Мне бы очень хотелось после родов быть, как Оксана Самойлова, но обычная женщина выглядит примерно так, — написала телеведущая.

Ранее Галич рассказала, как восстанавливалась после родов. Она принимала обезболивающие, но все равно выходила на прогулки. По ее словам, восстановление после операции требует времени. Галич также отметила, что была окружена поддержкой близких и наслаждалась общением с ребенком.

30 июля блогер сообщила о рождении дочери, которая появилась на свет после экскурсии. Галич назвала ее аристократкой, поскольку схватки начались в музее-усадьбе. По мнению матери, малышка выбрала идеальный день для рождения.

Ида Галич
роды
фигура
критика
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