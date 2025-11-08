Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра

В Москве и Московской области завтра, 9 ноября, ожидаются порывы ветра до 9 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 9 ноября

В Москве завтра, 9 ноября, в дневное время воздух прогреется до +8 градусов.

«9 ноября будет переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер юго-западный и западный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в российской столице будет стоять сухая осенняя погода.

«В воскресенье осадки маловероятны, в облаках могут появиться просветы. В светлое время суток — от +7 до +10 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, завтра погода будет облачной, а небо в течение всего дня скроется за плотными облаками. Дневная температура воздуха составит около +7 градусов, а ночная опустится до +5 градусов. Из-за повышенной влажности и юго-западного ветра со скоростью 3–4 м/с погода будет ощущаться более прохладной. Значительных осадков не прогнозируется, вероятность дождя оценивается как очень низкая. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 749 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«9 ноября будет облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, ночью — слабый, днем — умеренный. Температура воздуха ночью — от +5 до 7 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в воскресенье погода в Северной столице будет облачной, а небо на протяжении всего дня скроется за плотными облаками. Температура воздуха окажется довольно стабильной, без резких перепадов. Днем воздух прогреется до +7–8 градусов, а ночью столбики термометров покажут +3–6 градусов. Однако из-за повышенной влажности, которая составит около 88–91%, и влияния ветра погода будет ощущаться более прохладной. Значительных осадков не прогнозируется, однако в течение дня возможны небольшие дожди или морось, вероятность которых оценивается в 20–25%. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 757 миллиметров ртутного столба.

