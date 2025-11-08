Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Вдова телеведущего и актера Юрия Николаева Элеонора простилась с покойным супругом в Москве, соответствующие кадры появились в распоряжении NEWS.ru. Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Николаев ушел из жизни в этот вторник, 4 ноября. Печальную новость сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Актеру было 76 лет. Последние годы жизни он боролся с онкологией.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров заявил, что Николаев был очень разносторонним человеком, который воспитал множество талантливых артистов. Он отметил огромный вклад ведущего в сферу культуры и искусства. Вся плодотворная жизнь Николаева, по воспоминаниям режиссера, была наполнена взращиванием музыкальных кадров.

Друг Николаева и бывший сотрудник службы ГАИ Московской области Яков Агошков вспомнил, что покойный артист предпочитал ездить на машинах марки Mercedes. Он также отметил, что ведущий передвигался аккуратно. При этом Николаев был очень популярен среди руководства СССР.