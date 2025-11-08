«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев был выдающимся человеком, заявил лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, Николаев «запускал всех в космос», давая шанс проявить себя на телевидении.

Каждый, кто попадал в его руки, в его передачи, в его программы, он сразу их запускал на очень высокую орбиту, по сути, в космос. Замечательный человек, замечательный профессионал. <...> Спасибо, Юрка, за все. Ты прекрасен. Во всех смыслах, — сказал Давыдов.

Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Народный артист России Николай Цискаридзе первым сообщил о смерти телеведущего. Позднее родственники подтвердили факт, не раскрывая причины трагедии. Николаев был создателем и ведущим знаковых проектов «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее друг Николаева рассказал о его пристрастии к автомобилям Mercedes, за рулем которых артист всегда передвигался аккуратно. Он также вспомнил, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев никогда не выезжал из дома, не посмотрев выпуск программы «Утренняя почта». По его словам, это помогало сотрудникам ГАИ ориентироваться в графике его перемещений.