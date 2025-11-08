Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:12

Автор спектакля о Пушкине в Астане удостоился медали из рук Путина

Путин наградил медалью автора спектакля «Наедине с Пушкиным» Сергея Матвеева

Медалью Пушкина награжден артист Государственного коммунального казенного предприятия «Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького» Сергей Матвеев

Актер Государственного академического русского театра имени М. Горького в Астане Сергей Матвеев в беседе с ТАСС назвал важной оценкой своего творчества медаль Пушкина, которую он получил от президента России Владимира Путина. Он признался, что испытал особые чувства во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

Последние годы я жил мыслями о Пушкине, очень много его перечитал, создавая спектакль «Наедине с Пушкиным», который сейчас идет в нашем театре, — подчеркнул Матвеев.

Отмечается, что актер награжден медалью за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом, а также за укрепление дружбы и культурного сотрудничества России и Казахстана. Глава государства вручил Матвееву награду 4 ноября, в День народного единства.

Ранее режиссер Никита Михалков рассказал, что победителю Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» (аналог «Оскара») достанутся чистейшие якутские бриллианты на $1 млн (примерно 81,23 млн рублей). По его словам, победители в остальных 11 номинациях тоже получат алмазы, стоимость которых оценивается в $250 тыс. (20 млн рублей) каждый.

