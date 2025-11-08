Автор спектакля о Пушкине в Астане удостоился медали из рук Путина Путин наградил медалью автора спектакля «Наедине с Пушкиным» Сергея Матвеева

Актер Государственного академического русского театра имени М. Горького в Астане Сергей Матвеев в беседе с ТАСС назвал важной оценкой своего творчества медаль Пушкина, которую он получил от президента России Владимира Путина. Он признался, что испытал особые чувства во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

Последние годы я жил мыслями о Пушкине, очень много его перечитал, создавая спектакль «Наедине с Пушкиным», который сейчас идет в нашем театре, — подчеркнул Матвеев.

Отмечается, что актер награжден медалью за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом, а также за укрепление дружбы и культурного сотрудничества России и Казахстана. Глава государства вручил Матвееву награду 4 ноября, в День народного единства.

