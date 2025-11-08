Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 09:07

«Самые низкие цены»: спецпредставитель Путина похвалил Венгрию

Дмитриев: у Венгрии будут самые низкие цены на энергоносители в Европе

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Венгрия достигла самых низких цен на энергоносители среди европейских стран благодаря освобождению от санкционных ограничений на российскую нефть, заявил в соцсети X специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Примечательно, что публикация была сделана на английском языке.

Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая страну от санкций в отношении российской нефти, обеспечивая стране самые низкие цены на энергоносители в Европе, — написал спецпредставитель.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна и Соединенные Штаты готовятся подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Согласно документу, будет налажена поставка американского ядерного топлива для АЭС в Пакше, которое станет дополнением к российским поставкам. Также сотрудничество включит в себя применение американских технологий для постройки в Венгрии хранилища отработанного ядерного топлива.

Госдепартамент США подтвердил намерение Венгрии приобрести американский сжиженный природный газ на общую сумму $600 млн. По официальным данным, страна взяла на себя соответствующие обязательства по закупке.

