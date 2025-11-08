Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:17

Власти Челябинской области получили активы бывшего губернатора

Медиаактивы экс-губернатора Юревича перешли в собственность Челябинской области

Здание правительства Челябинской области Здание правительства Челябинской области Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Принадлежавшие основателю «Макфы» и бывшему губернатору Михаилу Юревичу медиаактивы перешли в собственность правительства Челябинской области, сообщает РБК. Согласно данным ЕГРЮЛ, в октябре 2025 года область стала единственным владельцем юридических лиц медиахолдинга «Медиа-Центр».

Речь идет об ООО «Управляющая компания «Медиа-Центр», ООО «Урал-Медиа» и ООО «Информационная компания «Медиа-Центр». Все три компании национализированы в мае 2024 года, после чего временно находились в федеральной собственности.

Холдингу «Медиа-Центр» принадлежат телеканал «31 канал», региональные франшизы радиостанций DFM и «Спутник», а также ряд крупных пабликов и Telegram-каналов. Крупнейшим активом является «Информационная компания «Медиа-Центр» с выручкой 72 млн рублей и убытком 424 тыс. рублей по итогам 2024 года. Остальные юрлица также завершили год с отрицательным финансовым результатом.

Правительство Челябинской области также владеет крупным медиаактивом — Первым областным медиахолдингом (АО «Обл-ТВ»), объединяющим телеканалы, радио, сайты и сетевые площадки региона.

Ранее Генпрокуратура России инициировала новый процесс о национализации имущества бывших бенефициаров «Корпорации СТС». Иск об обращении активов в доход государства подан против уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, а также ряда компаний, включая «Тюменский энергетический альянс». Первое заседание по делу назначено на 11 ноября.

