Разрушительный ураган убил уже пять человек CNN: 130 человек пострадали и пять погибли из-за урагана на юге Бразилии

В бразильском штате Парана из-за урагана пострадали 130 местных жителей, пять человек погибли, информирует CNN Brasil со ссылкой данные местных властей. Стихийное бедствие обрушилось на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу.

Ураган, пронесшийся в пятницу по некоторым районам города на юге Бразилии, унес жизни по меньшей мере пяти человек, еще около 130 пострадали, — сказано в сообщении.

