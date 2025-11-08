Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:05

Разрушительный ураган убил уже пять человек

CNN: 130 человек пострадали и пять погибли из-за урагана на юге Бразилии

Фото: IMAGO/Joa Souza/TASS

В бразильском штате Парана из-за урагана пострадали 130 местных жителей, пять человек погибли, информирует CNN Brasil со ссылкой данные местных властей. Стихийное бедствие обрушилось на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу.

Ураган, пронесшийся в пятницу по некоторым районам города на юге Бразилии, унес жизни по меньшей мере пяти человек, еще около 130 пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее сильный ветер повредил многоквартирный дом в Октябрьском районе Новосибирска. Владелица студии NailBite Екатерина Сычева рассказала, что порыв урагана сорвал остекление с балкона на шестом этаже здания по улице Плющихинской. Жильцов этой квартиры она лично не знает. Представители управляющей компании пояснили, что балконное остекление было установлено самими жильцами, поэтому застройщик не несет за него ответственность.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов до этого говорил, что туристы из РФ не пострадали от урагана «Мелисса», обрушившегося на Кубу. Он уточнил, что авиарейс Москва—Ольгин совершил вынужденную посадку в Варадеро по причине неблагоприятных погодных условий.

