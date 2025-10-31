Стало известно, есть ли пострадавшие среди россиян после урагана на Кубе

Стало известно, есть ли пострадавшие среди россиян после урагана на Кубе Руководитель пресс-службы РСТ: информации о пострадавших на Кубе россиянах нет

Информации о пострадавших россиянах от урагана «Мелисса», который обрушился на Кубу, не поступало, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Однако, по его словам, рейс Москва — Ольгин сделал вынужденную посадку в Варадеро из-за погодных условий.

На данный момент информации о пострадавших и жалобах российских туристов на Кубе не поступало. Однако стоит учитывать, что ночной рейс из Москвы на Кубу, который летел в провинцию Ольгин, совершил вынужденную посадку из-за метеоусловий в Варадеро, потому что в Ольгин не была готова инфраструктура. По информации из посольства Кубы, для восстановления инфраструктуры в регионе Ольгин нужно еще где-то пять дней, — высказался Абдюханов.

Ранее сообщалось, что более 30 человек стали жертвами мощного урагана «Мелисса», который прошел по нескольким странам Карибского региона. Больше всего погибших в Гаити — 25 человек.

Ураган «Мелисса» в основном обрушился на восток Кубы, а серьезный удар пришелся на провинцию Ольгин. Стихийное бедствие не затронуло основные объекты туристической инфраструктуры — незначительные повреждения зафиксировали лишь в нескольких гостиницах.