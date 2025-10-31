Стало известно, какая провинция Кубы пострадала из-за урагана

Ураган «Мелисса» в основном обрушился на восток Кубы, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии. По данным объединения, основной удар пришелся на провинцию Ольгин.

Сообщается, что стихийное бедствие не затронуло основные объекты туристической инфраструктуры — незначительные повреждения зафиксировали лишь в нескольких гостиницах. Главные курорты расположены на северо-западе острова — их ураган обошел стороной.

Сейчас вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, уточнили в РСТ. Путешественники, отдыхающие на острове, не жаловались на погодные условия.

Ранее сообщалось, что более 30 человек стали жертвами мощного урагана «Мелисса», который прошел по нескольким странам Карибского региона. Больше всего погибших в Гаити — 25 человек.