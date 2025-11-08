Шеф Пентагона назвал ключевые цели возможной атаки на США

Главными целями возможной атаки на США станут пути снабжения, склады и информационные системы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, страна может вести боевые действия только пока функционирует логистика. Выступление министра обороны опубликовано на странице ведомства в соцсети Х.

Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, — подчеркнул Хегсет.

Ранее глава Пентагона выразил уверенность в том, что американская армия сильна и поэтому готова к возможной войне. Министр отметил, что Соединенные Штаты могут победить, используя то оружие, которое у них уже есть, и назвал его лучшим в мире.

До этого стало известно, что африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.