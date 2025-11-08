Минфин придумал новые правила для переработки российской нефти за рубежом Минфин предложил ввести обратный акциз при переработке нефти из РФ за рубежом

Министерство финансов РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение обратного акциза при переработке российской нефти за рубежом по давальческой схеме, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что соответствующие изменения подготовлены для второго чтения законопроекта, входящего в пакет бюджетных инициатив.

Давальческая схема, о которой идет речь, предполагает передачу российского сырья зарубежным переработчикам для изготовления нефтепродуктов с заданными характеристиками с последующим возвратом готовой продукции заказчику. Согласно предложению, право на получение обратного акциза будут иметь исключительно организации, специально уполномоченные на это правительством РФ. По информации агентства, данная мера направлена на поддержку перерабатывающих предприятий, в частности белорусских НПЗ, столкнувшихся с проблемой недозагрузки производственных мощностей.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии планирует выкупить у ЛУКОЙЛа склады с топливом, расположенные в кишиневском аэропорту. Сделка необходима для обеспечения стабильной работы воздушной гавани после вступления в силу санкций против российской компании.