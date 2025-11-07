Власти Молдавии решились на выкуп активов ЛУКОЙЛа из-за санкций

Правительство Молдавии планирует выкупить у ЛУКОЙЛа склады с топливом, расположенные в кишиневском аэропорту, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр энергетики Дорин Жунгиету. Сделка необходима для обеспечения стабильной работы воздушной гавани после вступления в силу санкций против российской компании.

Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у ЛУКОЙЛа топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок для этой сделки — 17 ноября, учитывая, что с 21 ноября ЛУКОЙЛ утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям, — написал министр.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что страна еще не приняла окончательного решения о соблюдении новых санкций, введенных США против российской компании ЛУКОЙЛ, поскольку Международный аэропорт Кишинева зависит от ее поставок авиационного топлива. По его словам, такие решения нельзя принимать в одночасье.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.