Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи Глава Пентагона Хегсет встретится с американскими военными в Южной Корее

Шеф Пентагона Пит Хегсет впервые прибыл в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство Reuters. Глава Министерства войны и министр обороны Республики Кореи Ан Гю Бак встретятся с американскими военными.

Я считаю, что это само по себе имеет символическое и декларативное значение, демонстрируя силу альянса Южной Кореи и США и совместную оборонную позицию, — сказал Ан Гю Бак.

Ранее президент США Дональд Трамп нанес визит в Южную Корею. В ходе встречи стороны приняли множество решений. Переговоры затронули не только торговлю, но и вопросы национальной безопасности. Южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен вручил американскому гостю позолоченную копию короны древнего государства Силла. Также Трамп был удостоен высшей государственной награды — ордена Мугунхва.

При этом Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Американский лидер признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации.