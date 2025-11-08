Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание

Рэпер Тимати показал в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), как тренирует шестилетнего сына Ратмира. На опубликованных кадрах артист вместе с ребенком занимается серфингом и отрабатывает технику погружения под воду.

Работаем над задержкой дыхания, — написал музыкант.

Рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь и редко показывает семью. Однако в последнее время он стал чаще делиться снимками и видео с детьми и своей возлюбленной Валентиной Ивановой, которая три месяца назад родила Тимати дочь Эмму. Для модели это первый ребенок, а для артиста — третий.

Ранее американская актриса Деми Мур появилась на обложке журнала Glamour в откровенном черном боди с кринолином. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и классические голливудские волны, подчеркнувшие фигуру знаменитости.

До этого оперная певица Анна Нетребко опубликовала фотографии с прогулки по Вене в образе с черной косухой, мини-юбкой и шляпой. Поклонники высоко оценили ее стиль, отметив гармоничность ансамбля и стройные ноги певицы.