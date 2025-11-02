Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с прогулкой по Вене в черной мини-юбке, черных ботинках и косухе с шипами. Образ исполнительницы дополняли черные очки и черная шляпа.

Я, как ворона, — подписала фотографии Нетребко.

Поклонники с восхищением отнеслись к образу Нетребко. Они похвалили ее чувство стиля и отметили стройные ноги.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась решением Королевского оперного театра в Лондоне, который выдал Нетребко разрешение на выступление. Решение Королевской оперы поддержать Нетребко фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту артистов из РФ, сообщало The Telegraph.

До этого стало известно, что певица имеет задолженность перед налоговиками в размере 53 тысяч рублей. По имеющейся информации, Нетребко владеет действующей компанией по концертной деятельности, однако артистка больше не выступает на территории России после начала СВО. Она публично осудила начало спецоперации, однако на Западе ее все равно раскритиковали. Причиной образования долга стала просрочка по оплате социальных взносов по ИП.