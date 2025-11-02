Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 17:00

Нетребко показала стройные ноги в образе с мини-юбкой

Анна Нетребко Анна Нетребко Фото: IMAGO/Martin Müller/Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с прогулкой по Вене в черной мини-юбке, черных ботинках и косухе с шипами. Образ исполнительницы дополняли черные очки и черная шляпа.

Я, как ворона, — подписала фотографии Нетребко.

Поклонники с восхищением отнеслись к образу Нетребко. Они похвалили ее чувство стиля и отметили стройные ноги.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась решением Королевского оперного театра в Лондоне, который выдал Нетребко разрешение на выступление. Решение Королевской оперы поддержать Нетребко фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту артистов из РФ, сообщало The Telegraph.

До этого стало известно, что певица имеет задолженность перед налоговиками в размере 53 тысяч рублей. По имеющейся информации, Нетребко владеет действующей компанией по концертной деятельности, однако артистка больше не выступает на территории России после начала СВО. Она публично осудила начало спецоперации, однако на Западе ее все равно раскритиковали. Причиной образования долга стала просрочка по оплате социальных взносов по ИП.

Читайте также
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Европа
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
В Британии заявили об истерике жены Зеленского из-за выступления Нетребко
Европа
В Британии заявили об истерике жены Зеленского из-за выступления Нетребко
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Футбол
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Появилось фото изменившегося до неузнаваемости Джигурды перед «капельницей»
Шоу-бизнес
Появилось фото изменившегося до неузнаваемости Джигурды перед «капельницей»
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Общество
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Анна Нетребко
шоу-бизнес
мода
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
В Раде обратили внимание, кого мобилизуют на Украине
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.