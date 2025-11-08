Стало известно, как Си Цзиньпин победил в переговорах с Трампом

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась уступкой со стороны Вашингтона, сообщает Le Monde. За 90 минут переговоров стороны договорились о снижении американских пошлин до 47% и возобновлении закупок китайской стороной американской сои. По оценке экспертов, это может изменить расстановку сил в глобальной технологической конкуренции.

В четверг, 30 октября, во время их первой встречи с 2019 года Си Цзиньпин одержал верх над Дональдом Трампом. Молчаливый победил хвастуна, сторонник свободной торговли — протекциониста, — написал обозреватель Ален Фрашон.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что Китай временно отменил дополнительные пошлины на американские товары, чтобы облегчить доступ китайской продукции на рынок США. Мера призвана поддержать местных производителей, укрепить экономические связи и снизить стоимость импорта для американских потребителей.

До этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что требовать от Китая участия в переговорах по контролю над ядерными вооружениями несправедливо и неосуществимо. По ее словам, ядерный потенциал Китая несоизмерим с арсеналами США и России. Дипломат призвала Вашингтон добросовестно выполнять свои обязательства по разоружению.