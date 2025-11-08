Наступление ВС РФ на Покровск 8 ноября: куча трупов в городе, голод у ВСУ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в субботу, 8 ноября: обстановка на фронте сегодня

«В Покровске (Красноармейске) — зачистка северо-восточной части и закрепление в городе. Бои за Ровное. Из Лысовки и двух опорных пунктов на высотах севернее противник окончательно выбит. Бои за Сухой Яр. В южной части Мирнограда (Димитрова) наши подразделения ведут бои у мкр-н Западный. На севере города — зачистка подступов к нему и бои в северо-восточной, северной частях без особых изменений лбс. Родинское по итогу нескольких дней контратак противника — за нашими полностью. Между Родинским и Покровском (Красноармейском) наши подразделения атакуют вдоль дороги на Гришино и продвинулись еще до 2,5 км. (до Гришино — 3–3,5 км.). Из двух ферм противник выбит. За третью, севернее мкр-н 8-я группа Покровска (Красноармейска), — бои. От нее до ближайших позиций в северо-западной части Покровска (Красноармейска) — около 1,8 км. А следовательно, и до полного окружения Покровска (Красноармейска). Встречные бои — в направлении Гришино от северо-западной окраины Покровска (Красноармейска), от промзоны, и с юга в посадках от Котлино», — передает военкор Юрий Котенок.

Condottiero отметил, что ВСУ продолжают выполнять «какие-то задачи» в Покровске и Мирнограде, в городах много трупов украинских солдат, выжившие бойцы голодают.

«При этом внутри котла даже есть сотовая связь. Не везде, но есть. И оттуда раздаются очень неприятные для украинского командования звонки. И совсем скоро часть этих записей будет обнародована. Группировка ВСУ без питания, без бк и медицины. И часто уже без воды. Еще пара дней — и мы начнем закидывать им воду, чтобы не умерли раньше времени. Мы же люди», — добавил автор канала.

«Военная хроника» обратила внимание, что сценарий окончательного взятия Покровска уже в целом понятен.

«После освобождения города от последних подразделений ВСУ, украинская армия, как это уже бывало не раз, начнет обстреливать его из всего, что останется под рукой, просто из злости за потерю. Так было с Бахмутом, Авдеевкой, Селидово, Курахово, Очертино, точно так же летит по Судже. Но главное начнется потом. После Покровска перед российской армией откроется окно оперативных возможностей: рельеф и структура обороны ВСУ дальше если не максимально благоприятны для продвижения, то, во всяком случае, ожидаемый уровень качества фортификации существенно ниже того, что удалось наблюдать за годы ранее», — подчеркнули авторы канала.

По их мнению, ожидать стремительного продолжения наступления на плечах отступающей армии Украины не стоит — погода ухудшается, и фронт постепенно переходит в зимний период.

«Вероятнее всего, основные действия в направлении Днепропетровской области начнутся весной или летом 2026 года, когда условия позволят развить и масштабировать успех. Впрочем, пока не наступил и главный шок — осознание самого факта потери этого района на Украине, да и Сырский не разыграл все доступные ему карты. Единственным отработанным сценарием осталась разовая попытка бросить резервы на купирование прорыва РФ в Доброполье и на выступе в районе Шахово. Есть ли у Сырского еще такие опции — станет понятно в ближайшее время, когда армия РФ вплотную накатится на Доброполье и пойдет на Павлоград по трассе M-30, как это уже было с Очеретино», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ вчера заявило, что военнослужащие штурмовых отрядов 2-й общевойсковой армии и подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают уничтожать личный состав и технику противника в Красноармейске (Покровске), Димитрове и прилегающих населенных пунктах.

