Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 8 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Харьковское направление. Докладывает Добрый. Пожалуй, начну с того, что по всему направлению мы продвигаемся почти на всех участках фронта. Нас продолжают поддерживать наши летуны, артиллеристы и, конечно же, расчеты ТОС-1А. Расчеты „Солнцепеков“ вообще на высоте, выжигают позиции врага дотла в Харьковской области. Еще, что немаловажно, порадовали своей работой расчеты БПЛА „Герань-2“, успешно отработали по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ, кроме того, в Чугуеве уничтожены вражеские склады с боеприпасами и ПВД иностранных наемников», — цитирует слова бойца «Дневник десантника».

По его словам, ВСУ оказали сильное сопротивление на западе Волчанска, это немного замедлило российское продвижение.

«Но все-таки потихоньку продвигаемся по лесным массивам и даже вошли на окраины н. п. Прилепки. Наступаем на востоке города, продвигаясь от промышленной зоны Волчанска к южной окраине. Достигли шоссе в направлении восточной части и разрушили мост через реку Волчья, что послужило отходу за реку подразделений ВСУ. К востоку от н. п. Тихое расширяем буферную зону вокруг уже освобожденного села. В районе н. п. Волчанские Хутора над некоторыми отдаленными домами мы установили контроль, это на северном берегу реки Волчья. Постепенно движемся в сторону н. п. Лиман, а наши братья вошли в жилую часть н. п. Синельниково. Хоть и с тяжелыми боями, но заняли опорник врага. Кроме всего прочего, наша авиация уничтожила ФАБ с УМПК пункты дислокации ВСУ в н. п. Вильча. Великобурлукский участок. Тут мы уже значительно продвинулись от н. п. Меловое в сторону н. п Хатнее и заняли несколько лесопосадок. В районе Новоужвиновки наши летуны отлично сработали по позициям противника. В окрестностях н. п. Обуховка во время очередного вылета наших расчетов БПЛА 83-го полка был обнаружен автомобиль противника из подразделения „Кракен“, пытавшийся замаскироваться под волонтеров, но наших умельцев не проведешь, цель была уничтожена», — добавил источник.

Военнослужащий подразделения у тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении продолжается планомерное уничтожение «Геранями» пунктов дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

«Штурмовые группы „Бесстрашных“ продвигаются в Волчанске и окрестностях. Значительные продвижения на Хатненском участке фронта. На левом берегу реки Волчья в Волчанске „Воины Севера“ продвинулись на 350 метров и заняли 15 зданий, закрепились. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики зачищают территорию лесного массива. За сутки продвижение составило до 500 метров, захвачено два опорных пункта ВСУ. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ стремительно продвигаются и расширяют зону безопасности возле российской границы. Общее продвижение составило до 950 метров. Авиацией ВКС РФ и расчетами ТОС-1А уничтожены позиции 3-й ОТМБр ВСУ в районе Новоужвиновки и Двуречанского. Ударом БПЛА „Герань-2“ уничтожено скопление личного состава 159-й ОМБр ВСУ в районе Подсреднего», — отметили авторы канала.

По их словам, на Липцевском участке фронта ситуация без существенных изменений.

«Артиллерия и расчеты FPV „северян“ выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА и радиоэлектронное оборудование ВСУ в Липцах и окрестностях. В Липцах ликвидирован сержант Антон Бондаренко, который занимался работой с волонтерскими организациями, организацией сборов и пиаром бригады. Одной из главных задач Бондаренко было взаимодействие с западными журналистами по вопросам формирования негативного образа России в Европе», — добавил «Северный ветер».

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик рассказал о ходе освобождения Купянска. Его слова передает Минобороны РФ.

ВС РФ на Купянском направлении специальной военной операции Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от ВСУ. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем. Продолжаем зачистку от ВСУ на улицах: Левадный въезд, 1-я Западная, Сеньковская. В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать свои последние позиции. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесополосе на южной окраине города», — добавил он.

