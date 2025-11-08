Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 06:32

ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения ВСУ у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 ноября?

ВСУ попали в огневой мешок под Северском

«Если говорить о Северске, то сейчас, по моей информации, идут очень активные боевые действия в районе населенного пункта Звановка. Там образовался огневой мешок для украинской группировки. Наши военнослужащие замыкают горловину котла», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что, как только российские бойцы замкнут горловину котла у Звановки, «можно будет говорить о том, что мы вплотную подошли к южным окраинам Северска».

ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в тыл противника, рассказал стрелок с позывным Гоба. По его словам, они ликвидировали 30 бойцов ВСУ с укрепленных позиций на Запорожском направлении.

«Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку, достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться», — отметил он.

Военный добавил, что украинская техника, которая находилась в лесополосе, также была уничтожена. Ее сожгли, добавил он.

Российские военные перехватили летающего курьера ВСУ

Разведчики российской группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили агродрон ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Сбитая цель предназначалась для снабжения окруженной украинской группировки.

Отмечается, что операция по перехвату проводилась днем при хорошей видимости. Информация о конкретном содержимом груза не сообщалась.

ПВО отразили атаку на Ростовскую область

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал Слюсарь.

ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.

«В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем уничтожили вражескую боевую бронированную машину Tisa производства Соединенных Штатов Америки. Кроме того, точным попаданием ударного дрона был уничтожен автомобиль противника, укрытый в одном из занимаемых домовладений», — сказано в заявлении.

Читайте также:

ВС РФ движутся на Днепр и Запорожье: защищать их некому — все в котлах

Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России

Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда

ВСУ
ВС РФ
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика
В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды
Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь
Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода на выходных
Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака
Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США
Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами
В ЕС подтвердили работу над 20-м пакетом антироссийских санкций
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен
Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Марочко заявил, что ВСУ оказались в «котле» под Северском
Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии
«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
Тюрьма во сне: знак ограничений или путь к свободе
ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября
«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 ноября
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.