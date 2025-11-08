ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября

Российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения ВСУ у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 ноября?

ВСУ попали в огневой мешок под Северском

«Если говорить о Северске, то сейчас, по моей информации, идут очень активные боевые действия в районе населенного пункта Звановка. Там образовался огневой мешок для украинской группировки. Наши военнослужащие замыкают горловину котла», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что, как только российские бойцы замкнут горловину котла у Звановки, «можно будет говорить о том, что мы вплотную подошли к южным окраинам Северска».

ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в тыл противника, рассказал стрелок с позывным Гоба. По его словам, они ликвидировали 30 бойцов ВСУ с укрепленных позиций на Запорожском направлении.

«Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку, достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться», — отметил он.

Военный добавил, что украинская техника, которая находилась в лесополосе, также была уничтожена. Ее сожгли, добавил он.

Российские военные перехватили летающего курьера ВСУ

Разведчики российской группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили агродрон ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Сбитая цель предназначалась для снабжения окруженной украинской группировки.

Отмечается, что операция по перехвату проводилась днем при хорошей видимости. Информация о конкретном содержимом груза не сообщалась.

ПВО отразили атаку на Ростовскую область

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал Слюсарь.

ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.

«В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем уничтожили вражескую боевую бронированную машину Tisa производства Соединенных Штатов Америки. Кроме того, точным попаданием ударного дрона был уничтожен автомобиль противника, укрытый в одном из занимаемых домовладений», — сказано в заявлении.

