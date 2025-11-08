Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 06:04

Военный рассказал, как ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл

Боец Гоба заявил, что 30 военных ВСУ выбили с позиций на Запорожском направлении

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в тыл противника, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Гоба. По его словам, они ликвидировали 30 бойцов ВСУ с укрепленных позиций на Запорожском направлении.

Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку, достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться, — отметил он.

Военный добавил, что украинская техника, которая находилась в лесополосе, также была уничтожена. Ее сожгли, добавил он.

Ранее в Минобороны информировали, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинутыми командованием в окружении. По уточнению одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

ВСУ
военные
ВС РФ
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика
В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды
Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь
Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода на выходных
Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака
Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США
Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами
В ЕС подтвердили работу над 20-м пакетом антироссийских санкций
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен
Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Марочко заявил, что ВСУ оказались в «котле» под Северском
Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии
«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
Тюрьма во сне: знак ограничений или путь к свободе
ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября
«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 ноября
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.