Военный рассказал, как ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл Боец Гоба заявил, что 30 военных ВСУ выбили с позиций на Запорожском направлении

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в тыл противника, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Гоба. По его словам, они ликвидировали 30 бойцов ВСУ с укрепленных позиций на Запорожском направлении.

Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку, достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться, — отметил он.

Военный добавил, что украинская техника, которая находилась в лесополосе, также была уничтожена. Ее сожгли, добавил он.

Ранее в Минобороны информировали, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинутыми командованием в окружении. По уточнению одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.