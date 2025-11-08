Разведчики российской группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили агродрон ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), передает РИА Новости. Сбитая цель предназначалась для снабжения окруженной украинской группировки.

Отмечается, что операция по перехвату проводилась днем при хорошей видимости. Информация о конкретном содержимом груза не сообщалась.

Ранее российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. По информации источника, с его помощью эффективно уничтожается самая разная бронетехника противника, фортификационные огневые точки — ДОТ и ДЗОТ.

До этого боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан рассказал журналистам, что ВСУ при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев. По его словам, некоторые трупы лежали у блиндажей явно больше года. Он назвал увиденное страшной картиной. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.