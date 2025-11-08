Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:11

Паста Амосова: быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

Паста Амосова: быстрый и вкусный рецепт Паста Амосова: быстрый и вкусный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы зимой избежать нехватки витаминов, слабости и плохого настроения, наши родители готовили полезное лакомство — витаминную смесь Амосова. Расскажем, как сделать это полезное лакомство дома за пару шагов.

Для приготовления понадобятся: сушеные абрикосы 200 г, кишмиш 200 г, сливы 200 г, сушеный инжир 200 г, гречишный мед 200 г, очищенные грецкие орехи 200 г, а также один лимон с тонкой кожурой.

Лучше покупать ингредиенты в местах, где продают качественные специи и сухофрукты, известные своим хорошим вкусом и пользой. Обязательно выбирайте сухофрукты без признаков плесени — попросите попробовать их перед покупкой. Перед готовкой замочите сухие плоды в холодной воде на несколько часов, чтобы избавиться от пыли и мусора. После этого промойте и обсушите их. Измельчите сухофрукты любым удобным для вас способом. Лимон опустите в горячую воду на 5 минут, чтобы получить побольше сока, нарежьте, удалите семена и измельчите вместе с кожурой. Орехи мелко порубите и соедините с остальными ингредиентами и медом. Выложите заготовку в стеклянную тару, закрутите крышку и храните банку в холодильнике. Паста сохраняет свежесть несколько недель — достаточно есть по 2 чайной ложки ежедневно, чтобы укрепить иммунитет.

Ранее мы поделились рецептом витаминного клюквенного повидла.

сухофрукты
витамины
домашние заготовки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
пасты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.