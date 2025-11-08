Паста Амосова: быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

Чтобы зимой избежать нехватки витаминов, слабости и плохого настроения, наши родители готовили полезное лакомство — витаминную смесь Амосова. Расскажем, как сделать это полезное лакомство дома за пару шагов.

Для приготовления понадобятся: сушеные абрикосы 200 г, кишмиш 200 г, сливы 200 г, сушеный инжир 200 г, гречишный мед 200 г, очищенные грецкие орехи 200 г, а также один лимон с тонкой кожурой.

Лучше покупать ингредиенты в местах, где продают качественные специи и сухофрукты, известные своим хорошим вкусом и пользой. Обязательно выбирайте сухофрукты без признаков плесени — попросите попробовать их перед покупкой. Перед готовкой замочите сухие плоды в холодной воде на несколько часов, чтобы избавиться от пыли и мусора. После этого промойте и обсушите их. Измельчите сухофрукты любым удобным для вас способом. Лимон опустите в горячую воду на 5 минут, чтобы получить побольше сока, нарежьте, удалите семена и измельчите вместе с кожурой. Орехи мелко порубите и соедините с остальными ингредиентами и медом. Выложите заготовку в стеклянную тару, закрутите крышку и храните банку в холодильнике. Паста сохраняет свежесть несколько недель — достаточно есть по 2 чайной ложки ежедневно, чтобы укрепить иммунитет.

