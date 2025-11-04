Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:05

Волшебные еловые шишки: простой рецепт новогоднего десерта без выпечки

Волшебные еловые шишки: простой рецепт новогоднего десерта Волшебные еловые шишки: простой рецепт новогоднего десерта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еловые шишки — необычный зимний десерт без выпечки, который готовится легко и быстро и станет ярким украшением любого праздничного стола.

Для лакомства потребуется 200 г шоколада (подойдет как темный, так и молочный), 50 г сливочного масла, 2 ст. л. меда, 100 г хлопьев (лучше из риса или кукурузы) и немного сахарной пудры для посыпки.

Расплавьте шоколад с маслом, используя водяную баню или микроволновку, регулярно перемешивая, чтобы добиться однородной консистенции. В конце вмешайте мед, получив насыщенную шоколадную массу. К горячему шоколаду добавьте хлопья и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт. Влажными руками сформируйте из смеси заготовки в виде конусов, имитирующих шишки. Выкладывайте их на тарелку и щедро присыпайте сахарной пудрой, создавая эффект заснеженных шапок. После этого поместите заготовки в холодильник на 1–2 часа, чтобы они полностью закрепились.

В результате получается эффектный десерт с насыщенным вкусом, который не только радует глаз, но и напоминает зимние сказочные сюжеты — идеально для домашней новогодней атмосферы.

Ранее мы рассказали, как запечь баклажаны с фаршем и сыром.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
