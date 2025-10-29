Нежный яблочный штрудель из тонкого лаваша за 15 минут

Для рулета возьмите лаваш (2 тонких листа по 100 г), сочные яблочки (5 шт.), куриное яйцо (1 шт.), тростниковый сахар-песок (6 ст. л.), грецкие орешки (60 г), сливочное масло (50 г), порошок корицы (1 ч. л.), сок лимона (3 ст. л.), горсть сахарной пудры.

Фрукты тщательно очистите, затем разделите на четыре части, аккуратно удалив сердцевины и ножки. После этого нашинкуйте мякоть тонкими слайсами (так они быстрее потушатся). Орешки превратите в крошку ступкой или с помощью блендера или мясорубки.

На разогретую сковороду положите сливочное масло и растопите его на медленном огне, затем всыпьте сахарный песок и карамелизируйте, мешая, до красивого золотистого оттенка. Добавьте фрукты, сдобрите цитрусовым соком и тушите на слабом огне, периодически помешивая, пока яблочные кусочки не станут мягкими, в самом конце посыпьте корицей и перемешайте для аромата.

Яйцо вбейте в боул, взбейте вилкой или венчиком до получения однородной массы без комочков. Расстелите листы лаваша на столе, равномерно смажьте их половиной взбитого яйца, сверху распределите ореховую крошку. Затем разложите яблочную начинку, отступая от краев примерно по 2 см, чтобы можно было аккуратно завернуть рулеты.

Осторожно заверните края лаваша внутрь, чтобы начинка не развалилась, и скрутите плотные рулетики. Застелите противень бумагой для выпекания, выложите на нее рулеты, смажьте сверху оставшимся яйцом. Запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах около 15 минут до золотистого цвета. Перед подачей украсьте рулет из лаваша с яблоками пудрой.

Ранее мы поделились рецептом яблочного штруделя из слоеного теста.