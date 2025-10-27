Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 22:28

Рулет, без которого не обходится ни один праздничный стол: сырно-чесночная вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без этого рулета не обходится ни один праздничный стол — подходит к любым блюдам и напиткам. А готовится такая сырно-чесночная вкуснятина с ветчиной элементарно!

Вам понадобится: 2 листа лаваша, 300 г ветчины, 250 г твердого сыра, 200 г творожного сыра, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, зелень укропа и петрушки. Для чесночной намазки смешайте творожный сыр со сметаной, измельченным чесноком и мелко рубленной зеленью. Равномерно распределите намазку по листу лаваша, оставив 2 см с одного края. Сверху выложите тонко нарезанную ветчину и тертый сыр. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Вкус рулета получается насыщенным и пикантным: нежная чесночная намазка гармонично сочетается с солоноватой ветчиной и сливочным сыром, а тонкий лаваш пропитывается всеми ароматами.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-чесночную закуску с крабовыми палочками.

Дарья Иванова
Д. Иванова
