Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым

Юрий Антонов на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Певец и композитор Юрий Антонов приехал на прощание с телеведущим Юрием Николаевым, которое проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. Артист привез с собой букет красных роз.

Антонов при этом отказался общаться с прессой. Прощание также посетили певица Зара, народный артист России Александр Буйнов и продюсер Сергей Дворцов.

В 2017 году Николаев создал программу «Честное слово». Первым гостем передачи стал Антонов. За чашкой чая знаменитости обсудили счастье, проблемы, тенденции шоу-бизнеса и другие волнующие душевные и личные темы.

Николаев скончался на 77-м году жизни. Печальную новость первым сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Родственники Николаева позже подтвердили факт его смерти, но не стали раскрывать причину. Телеведущий считался одним из символов отечественного телевидения. Он стал создателем и постоянным ведущим знаковых проектов, включая «Утреннюю почту», «Утреннюю звезду» и «Достояние республики».