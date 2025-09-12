Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 14:45

«Не до новых песен»: Антонов раскрыл правду о здоровье и творческих планах

Певец Антонов заявил, что тратит все свое время на подготовку к выступлениям

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Советский и российский эстрадный певец и композитор Юрий Антонов сообщил, что все его время занимает подготовка к концертам, а новые творческие проекты и песни пока отложены. В беседе с NEWS.ru артист отметил свое хорошее самочувствие и отсутствие жалоб на здоровье.

Чувствую я себя хорошо, все нормально. Готовлюсь к предстоящим выступлениям, о них все знают. Новых проектов и песен нет, не до них сейчас, — высказался Антонов.

Ранее концертный директор Антонова сообщил, что советский и российский эстрадный певец не отменял никакие концерты из-за ухудшения здоровья. По его словам, музыкант хорошо себя чувствует.

Телеведущий Леонид Якубович ранее заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на врачей заявил, что певец Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить. По его данным, в начале августа артиста госпитализировали с инфекционным заболеванием легких, у него наблюдались кашель и повышенная температура тела.

