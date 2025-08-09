Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Медиков встревожило состояние Розенбаума

Mash: врачи настоятельно просят Розенбаума бросить курить

Народный артист России Александр Розенбаум Народный артист России Александр Розенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на врачей. По его данным, в начале августа артиста госпитализировали с инфекционным заболеванием легких, у него наблюдались кашель и повышенная температура тела.

Источник пишет, что сейчас Розенбаум находится под присмотром врачей. Однако продюсер певца Белла Купсина опровергла слухи о его госпитализации.

Ранее стало известно, что музыкант Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался в проблемах с коленом.

До этого стало известно, что сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках разыскивают юмориста Евгения Петросяна для записи на диспансеризацию. Весной 79-летний артист перенес бронхит, поэтому ему требуются обследования. Позже очевидцы сообщили, что юморист вместе с супругой и детьми находится на побережье Средиземноморья в турецком Белеке. Семья, по их словам, отдыхает в пятизвездочном отеле.

