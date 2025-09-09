Концертный директор Антонова ответил на слухи об отмене выступлений певца

Российский певец и композитор Юрий Антонов не отменял никакие концерты из-за ухудшения здоровья, заявил NEWS.ru концертный директор артиста Олег. По его словам, музыкант хорошо себя чувствует.

Чтобы концерты отменить, надо сначала их объявить. Мы ничего не объявляли. Поэтому ваши коллеги журналисты, как всегда, врут. Они просто придумывают. Вы что, видели объявленные концерты Юрия Михайловича, которые он отменил? Нет. Так что это все неправда. Он чувствует себя нормально, — сказал директор.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Антонов отменил масштабные юбилейные концерты, приуроченные к своему 80-летию. По данным канала, причиной стало ухудшение физического состояния певца — проблемы со слухом и артериальным давлением ограничивают его возможности выступлений.

